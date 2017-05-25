أقامت الحكومة المصرية معرض "أهلاً رمضان" لتخفيف عن المواطن

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر، قبل أيام من بداية شهر رمضان نناقش استعدادات الحكومة لاستقبال الشهر وننظر في مدى فعالية ونجاح معرض "أهلاً رمضان" الذي أقامته الحكومة المصرية للتيسير على المواطنين ومواجهة غلاء أسعار السلع الأساسية، نزور المعرض ونسأل المسؤولين والزوار عن تقييمهم لأداء المعرض والمميزات والعيوب.كما نفتح ملف مقرئين القرآن في مصر، نلتقي الشيخ محمود الطبلاوي شيخ المقرئين ونقيبهم والشيخ محمود الشحات أنور أحد المقرئين الشباب ونسألهم عن سبب تراجع مستوى المقرئين المصريين خلال الأعوام الماضية كما نفهم منهم ما هي "مدة حبس المقرئ". وفي ظل الإستعدادات لشهر رمضان أيضاً، نزور إحدى الفتيات اللاتي حاولن مواجهة المنتجات الصينية وتصميم "فانوس رمضان" بشكل عصري وإنتاجه محلياً.

بتوقيت مصر الخميس في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش .