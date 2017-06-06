الأطفال و النجومية : من الشهرة الى العزوف عنها

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تقريرًا عن النجوم الصغار الذين تركوا مهنة التمثيل واتجهوا إلى مهن أخرى بعيدًا عن الأضواء. جاء ذلك بمناسبة اقتراب عرض الجزء الثاني من مسلسل الخيال العلمي الأمريكي الشهير Stranger Things والذي سيتغيب عنه عدد من أبرز النجوم الأطفال الذين كانت لهم أدوار البطولة في جزئه الأول .

الأمر ليس مختلفا في العالم العربي، فالكثير من الأطفال الذين شاركوا في الأعمال الفنية قديمًا وحديثًا، اختفوا بعد أن تركوا أثرا في ذاكرة المشاهد العربي. المزيد في تقرير مراسلتنا من القاهرة أميمة الشاذلي.