لعبة "سبينر" للتركيز أم التشتيت؟

بخلاف ألعاب الفيديو وتطبيقاتها على الأجهزة المحمولة انتشرت حول العالم مؤخراً لعبة تسمى " فيدجت سبينر" بدأت تلاقي رواجاً بين الأطفال والمراهقين .

اللعبة المذكورة لها شكل مروحة ذات ثلاث شعب فيها مغناطيسات دائرية الشكل، وتدور هذه الشعب حول كرة أو دائرة مقعرة الجانبين بحيث يمكن إسناد أصبعين عليها من الأعلى والأسفل.

ومما ساعد على انتشار اللعبة حول العالم الادعاء الذي قال إنها تساعد في تخفيف التوتر وعلاج بعض الحالات النفسية مع غياب أي تأكيد أو نفي علمي لهذا الادعاء.

المزيد في تقرير ليث الجبور من الأردن .