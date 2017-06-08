ما معنى عبارة Refugee crisis؟
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ما معنى عبارة Refugee crisis؟

  • 8 يونيو/ حزيران 2017

في إكسترا انجليش اليوم سنتحدث عن فيلم جديد New Film عن أزمةاللاجئين Refugee crisis