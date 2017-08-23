نبحث من جديد عن أعمال وأفلام جريئة ومنوعة من عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعمال صَنعها مهنيون وهواة، من العرب أو غير العرب، ومهما كانت انتماءاتهم أو جذوروهم.

يُقام مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات سنوياً ويستمر لمدة أسبوع حيث يقدم مجموعة جريئة ومنوّعة من الأفلام والوثائقيات حول التغيرات السياسية والإجتماعية التي يشهدها العالم العربي.

تقام فعاليات المهرجان على مسرح BBC Radio Theatre الشهير والعريق في مبنى بي بي سي الرئيسي وسط لندن، وتتنوع بين عروض للأفلام وسلسلة من الحوارات والمناقشات التي تسلط الضوء على الأحداث المعاصرة وعلى وضع حرية التعبير في العالم العربي.

نحن فخورون بسمعتنا الطيبة التي حصلنا عليها بعد تقديمنا أفلاماً جريئة لمنتجين ومخرجين متمرسين، ولآخرين ينتجون أفلاماً لأول مرة.

تحظى الأفلام المختارة بشكل رسمي بفرصة بثها على شاشة بي بي سي عربي كجزء من برنامج تلفزيوني يعد خصيصاً وقت المهرجان.

ينظم المهرجان مسابقةً تتولى تحكيمَها لجنة من الخبراء والمخضرمين

في مجالي الصحافة والأفلام. ستختار اللجنة فائزاً يحصل على جائزة عن كل فئة من فئات المسابقة.

ستعلن قائمة المحكمين لمهرجان عام 2018 في صيف 2017.

وكانت قائمة المحكمين العامَ الماضي عدة أسماء بارزة منها جيسون سلومون ناقد الأفلام و سلطان سعود القاسمي معلق الشرق الأوسط ويلدا حكيم مراسلة الخدمة العالمية لبي بي سي.

وستقدم بي بي سي عربي، كما في كل دورة سابقة من دورات المهرجان، جائزة بي بي سي عربي للصحفي الشاب التي سيحصل عليها أحد المشاركين أو المشاركات في دورة هذه السنة ممن صنعوا عملاً واقعياً غير خيالي، على أن يتراوح عمره أو عمرها بين 18 و30 عاماً.

ستشمل هذه الجائزة برنامج تدريب مصمم حسب الحاجة، إلى جانب تقديم الدعم للفائز ليُتم فيلماً وثائقياً جديداً، وبعض الأجهزة. وهناك أيضاً إمكانية أن يحصل الفيلم الفائز على فرصة العرض الأول في مهرجاننا التالي.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم بي بي سي عربي جائزة لأفضل عمل صحفي. جائزة مخصصة لعمل صحفي نعتبره الأفضل من كل الجوانب، عن فئة الأعمال الوثائقية.

ونعلن في دورة المهرجان لعام 2018 عن فئة جديدة ألا وهي الصحافة الرقمية. ندعوكم للإطلاع على صفحتنا عن الصحافة الرقمية لمعرفة التفاصيل والتعريف بهذه الفئة.

ندعوكم الآن للمشاركة في نسخة مهرجاننا لعام 2018، دعوتنا هذه مفتوحة و مهرجان بي بي سي عربي ملتزم بدعم صناع الأفلام والصحفيين ممن يعكس عملهم الأحداث الجارية في العالم العربي.