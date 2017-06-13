أفضل وثائقي قصير: "عايدة"

أفضل وثائقي قصير: ‘Aida’ "عايدة" للمخرجة ميسون المصري

هذا الوثائقي صامت يتبع بائعة زهور في الاسكندرية بمصر.

قال سلطان القاسمي الكاتب الاماراتي وأحد الحكام في هذه الفئة : " من الجميل أنه من دون كلمة واحدة يمكن قول الكثير"