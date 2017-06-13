أفضل وثائقي قصير: "عايدة"

أفضل وثائقي قصير: ‘Aida’ "عايدة" للمخرجة ميسون المصري
هذا الوثائقي صامت يتبع بائعة زهور في الاسكندرية بمصر.
قال سلطان القاسمي الكاتب الاماراتي وأحد الحكام في هذه الفئة : " من الجميل أنه من دون كلمة واحدة يمكن قول الكثير"
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أفضل وثائقي قصير: ‘Aida’ "عايدة" للمخرجة ميسون المصري
هذا الوثائقي صامت يتبع بائعة زهور في الاسكندرية بمصر.
قال سلطان القاسمي الكاتب الاماراتي وأحد الحكام في هذه الفئة : " من الجميل أنه من دون كلمة واحدة يمكن قول الكثير"