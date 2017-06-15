هل يفسد التصريح ما أصلحه العمل الخيري؟

نشر الفنان المصري محمد رمضان على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورتي "شيكين" مصرفيين يظهران تبرعه بمبالغ مالية كبيرة لجمعيات خيرية.

واجه رمضان موجة من الانتقادات بعد التبرع العلني، وعارض الكثيرون ذلك الأم، وبرر البعض غضبهم من كون هناك العديد من الفقراء الذين لا يملكون هذه المبالغ للتبرع بها أو بحجة أن التبرع العلني يزول ثوابه.

الانتقادات طالت أيضا عدداً من نجوم الدراما الرمضانية بسبب ارتفاع أجورهم في الوقت الذي تمتلئ فيه شاشات التلفزيون بإعلانات تجارية تحفز المواطنين على التبرع لصالح المرضى أو الفقراء. فهل هذه الدعايات تعود بالنفع على المستشفيات والهيئات التي تتلقى التبرعات؟ سؤال طرحته أمنية الخياط على محمد الجارحي مؤسس مستشفى 25 يناير الخيري