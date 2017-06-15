هل يفسد التصريح ما أصلحه العمل الخيري؟
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هل يفسد التصريح ما أصلحه العمل الخيري؟

  • 15 يونيو/ حزيران 2017

ولكن هناك من يشككون في نوايا المعلنين عن التبرعات رغم تأكيد رجال الدين ان التبرع يجوز في السر والعلن، أمنية الخياط تحدثت الى الدكتورة عطيات أبو العينين أستاذة علم النفس بكلية الآداب، وسألتها هل يعتبر الإعلان عن قيمة التبرع أو نشر قيمة المبلغ المادي نوعا من التفاخر؟