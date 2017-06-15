ولكن هناك من يشككون في نوايا المعلنين عن التبرعات رغم تأكيد رجال الدين ان التبرع يجوز في السر والعلن، أمنية الخياط تحدثت الى الدكتورة عطيات أبو العينين أستاذة علم النفس بكلية الآداب، وسألتها هل يعتبر الإعلان عن قيمة التبرع أو نشر قيمة المبلغ المادي نوعا من التفاخر؟
هل يفسد التصريح ما أصلحه العمل الخيري؟
- 15 يونيو/ حزيران 2017
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