ما معنى عبارة Master Of One Subject؟
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ما معنى عبارة Master Of One Subject؟

  • 15 يونيو/ حزيران 2017

في إكسترا انجليش اليوم نسأل هل من الأفضل أن تكون مطلعاً بشكل عميق على موضوع ما Master Of One Subject أم أن تكون شخصا يعرف الكثير من الأمور Lots Of Things عن الكثير من الأشياء؟