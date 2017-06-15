في إكسترا انجليش اليوم نسأل هل من الأفضل أن تكون مطلعاً بشكل عميق على موضوع ما Master Of One Subject أم أن تكون شخصا يعرف الكثير من الأمور Lots Of Things عن الكثير من الأشياء؟
ما معنى عبارة Master Of One Subject؟
- 15 يونيو/ حزيران 2017
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