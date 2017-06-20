ما معنى عبارة Free Meals ؟
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ما معنى عبارة Free Meals ؟

  • 20 يونيو/ حزيران 2017

في اكسترا انجليش اليوم، نسأل هل يجب أن يحصل أطفال المدارس School Children على وجبات غذائية مجانية Free Meals في المدرسة؟