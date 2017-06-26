في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر نحاور المؤلف والسياريست المصري وحيد حامد عقب الجدل الواسع الذي أثاره مسلسله الجماعة 2.

وكانت انتقادات واسعة قد حاصرت المسلسل منذ عرض حلقاته الأولى.

ونسأل حامد خلال اللقاء عن سر الشكل الذي تم تقديم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر به في المسلسل كما نسأله عن طريقة التحقق من الأحداث التاريخية المعروضة في المسلسل.

وبعد أربع سنوات من خروج مظاهرات عارمة ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي نناقش دور جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت أحد أهم العناصر الفاعلة في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي مع ثلاثة من اعضائها؛

كما نسأل أعضاء الجبهة عن مدى تشابه الأوضاع بين اليوم وما قبل الثلاثين من يونيو ودور الأحزاب السياسية في مرحلة ما بعد مرسي.

ونعيد فتح ملف المصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية جماعة إرهابية والنظام السياسي المصري.

نسأل خبير ومحام عن امكانية اتمام مصالحة.

كل هذا وأكثر في حلقة الليلة من بتوقيت مصر....