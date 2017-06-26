"حق الملح" تقليد تونسي لمناسبة عيد الفطر

في اليوم الثاني لعيد الفطر نتمنى للجميع عيداً سعيداً أعاده الله عليكم بالخير والصحة.

ومن خير عيد الفطر عادة تونسية قديمة تعرف بـ"حق الملح" التي كانت مدار نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي. الغاية من هذه العادة إظهار تقدير الزوج لزوجته لمجهودها خلال شهر رمضان بأن يقدم لها حلية من الذهب.

بعض النساء أعجبتهن الفكرة ولا سيما الجزائريات وشجعن على تطبيقها في بلادهن، وفي حين لاقت تأييداً من بعض الرجال إلا أن آخرين رفضوها وبعضهم علق عليها ساخراً.

إذن ما قصة "حق الملح" في تونس؟ هذا ما سنعرفه من تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا رجاء يحياوي.