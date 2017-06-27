القضاء العادل بين القانون وروحه

في بريطانيا، جنّب قاضي محكمة ليستر السجن لطبيب الأسنان المتقاعد كريستوفر شيب المتهم بمحاولة قتل زوجته، نزولاً عند طلبها.

وفكر الزوج أن قتل زوجته ثم الانتحار هو الحل الوحيد لأن العار سيعذبها بعده، لكن توسلها له جعله يتراجع عن ذلك.

سبب كل ذلك هو تعرّض الزوج لعملية نصب ضيع فيها كل مدخرات حياته، دون علم زوجته ثم سرق من حسابها البنكي أموالاً.

حكم القاضي على الزوج المتهم بسنتين حبس غير نافذ آخذاً بعين الاعتبار طلبات الزوجة الضحية وعلق في حكمه قائلاً إن هذه القضية غير عادية للغاية وتستدعي الكثير من الرحمة والتعاطف، فقد كان هذا الزواج سعيداً.

بسمة كراشة تحدثت مع عبد الله هبول قاضي سابق ومحامي من الجزائر وسألته أولاً، هل مر سابقاً بظروف مشابهة اضطر فيها إلى تحوير الحكم حسب القضية؟

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تختلف نظرة السجين للنظام القضائي طبقاً لتجربته، بسمة كراشة تحدثت مع يوسف شعبان الصحفي المصري الذي سُجن سنة 2015 على خلفية قضية تظاهر وسألته عن تفاصيل القضية؟