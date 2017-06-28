لغة العمل الروائي، تنهل من الواقع أم ترتقي به؟
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لغة العمل الروائي، تنهل من الواقع أم ترتقي به؟

  • 28 يونيو/ حزيران 2017

هل لغة الأدب يجب أن تكون مطابقة للغة الشارع وأن تنقل صورة الواقع كما هي حتى لو أثارت تحفظ البعض أم أن وظيفته هي تحفيز خيال القراء وتبطين المعاني بشكل غير مباشر؟

أمنية الخياط طرحت هذا السؤال على أستاذ النقد الأدبي الدكتور نجيب عثمان.