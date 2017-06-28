لغة العمل الروائي، تنهل من الواقع أم ترتقي به؟

هل لغة الأدب يجب أن تكون مطابقة للغة الشارع وأن تنقل صورة الواقع كما هي حتى لو أثارت تحفظ البعض أم أن وظيفته هي تحفيز خيال القراء وتبطين المعاني بشكل غير مباشر؟
أمنية الخياط طرحت هذا السؤال على أستاذ النقد الأدبي الدكتور نجيب عثمان.
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هل لغة الأدب يجب أن تكون مطابقة للغة الشارع وأن تنقل صورة الواقع كما هي حتى لو أثارت تحفظ البعض أم أن وظيفته هي تحفيز خيال القراء وتبطين المعاني بشكل غير مباشر؟
أمنية الخياط طرحت هذا السؤال على أستاذ النقد الأدبي الدكتور نجيب عثمان.