قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم بسجن الروائي المصري أحمد ناجي لعامين بتهمة خدش الحياء في روايته التي تحمل عنوان "استخدام الحياة"، إلا أن المحكمة طالبت أيضاً بإعادة محاكمته.

بدأت أزمة ناجي بعد نشر الفصل الخامس من روايته في صحيفة أخبار الأدب وتقدُّم أحد القراء بشكوى متهماً إياه بخدش الحياء العام بما احتواه هذا الفصل من جنس وتعاطٍ للمخدرات.

أمنية الخياط تحدثت إلى الكاتب أحمد ناجي وسألته إذا ما وجهت إليه أي انتقادات حول الألفاظ أو العبارات التي استخدمها في الرواية حين نشرها في عام 2014؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو لغة العمل الروائي، تنهل من الواقع أم ترتقي به؟

هل لغة الأدب يجب أن تكون مطابقة للغة الشارع وأن تنقل صورة الواقع كما هي حتى لو أثارت تحفظ البعض أم أن وظيفته هي تحفيز خيال القراء وتبطين المعاني بشكل غير مباشر؟

أمنية الخياط طرحت هذا السؤال على أستاذ النقد الأدبي الدكتور نجيب عثمان.