معيلات في السجن بسبب الديون!

إذا كنتم قد عانيتم من القلق المصاحب لعدم القدرة على سداد الديون قد ترحبون بمبادرة أردنية جديدة تعمل على سداد ديون سيدات معيلات لأسرهن. فالقانون الأردني يفرض السجن كعقوبة على من لا يسدد ديونه.

إذا كنتم قد عانيتم من القلق المصاحب لعدم القدرة على سداد الديون قد ترحبون بمبادرة أردنية جديدة تعمل على سداد ديون سيدات معيلات لأسرهن. فالقانون الأردني يفرض السجن كعقوبة على من لا يسدد ديونه.

وهذا ما كان له التأثير الأكبر على النساء المعيلات لأسرهن. وبعد الأسبوع الأول من اطلاق مبادرة "الغارمات " أوقف طلب القبض على اكثر من ستين سيدة . المزيد في تقرير مراسل اكسترا في الأردن ليث جبور.