4تك: عشر سنوات على إطلاق هاتف آيفون

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات من برنامج 4تك ناخذكم في جوله في بريطانيا واليابان.

نبدأ هذه الحلقة من لندن حيث يصادف هذا الأسبوع ذكرى مرور عشر سنوات على إطلاق شركة أبل هاتفها آيفون الذي أحدث طفرة نوعية في عالم الصناعة التقنية وخاصة الهواتف المتحركة بحيث أصبح الهاتف الذكي أحد أهم محاور حياة الكثيرين منا. أنيس القديحي يرصد في تقريره كيف غيّر الهاتف الذكي مفاهيم المستخدمين اتجاه هواتفهم والدور الذي من الممكن أن يلعبه في حياتهم.

أما داليا حيدر فقد زارت مستشفى Forth Valley الملكي في اسكتلندا التي يستخدم روبوتات لمحاكاة المرضى وتدريب الأطباء و الممرضين للخوض في الحياة العملية.داليا حضرت يوما تدريبيا في قسم الإسعاف الخاص بمركز المحاكاة لتطلعنا على كيفية استخدام التقنيات الخاصة بتلك الروبوتات في سيناريوهات إسعافيه مختلفة.

محطتنا الأخيرة ستكون من اليابان حيث يجول نسيم رمضان بين تقنيات مختلفة في سيارات شركة نيسان الكهربائية والسريعة وايضا الخاصة بالرحلات. إحدى تلك السيارات الكهربائية تقوم بتزويد المنزل بالكهرباء بدلا من اعتمادها عليه لتشحن بطاريتها فقط.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30توقيت غرينتش .