"المشهد" مع جوسلين صعب

صوّرت بعدساتها شخصيات صنعت محطات تاريخية في المنطقة، أم كلثوم، معمر القذافي، هواري بومدين، ياسر عرفات وغيرهم. في مسيرتها الصحافية والسينمائية، تعرّضت للمنع، للإعتداء وللسجن..هذه المشاهد وغيرها تستعيدها جوسلين صعب.

مخرجة وكاتبة سينمائية لبنانية، من روّاد سينما الحرب التسجيلية في لبنان، بدأت من عالم الصحافة عام 1968، كتبت وعملت في الإذاعة والتلفزيون. عرضت تحقيقاتها المصوّرة في قنوات أوروبية وأميركية.من الجيل النسائي الأول الذي وقف خلف الكاميرا وأخرج أعمالاً . ومن الجيل السينمائي الأول الذي صوّر الحرب الأهلية في لبنان.