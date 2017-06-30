"دنيانا": مرحلة ما بعد "الدولة الاسلامية"

حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع تستضيف شبابا" من المغرب وتونس والعراق والأردن يناقشون تقبّل المجتمعات لعودة مقاتلين سبق وانخرطوا في تيارات متطرفة ومرحلة ما بعد تراجع نفوذ ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية الجغرافي .

أسئلة عدة تطرحها حلقة "دنيانا" لهذا الاسبوع.

ما مصير آلاف المقاتلين العرب؟ كيف سيجري التعامل معهم ؟ محاكمات عسكرية ؟ إعدامات ؟ سجن مؤبد ؟ أحكام حسب الأفعال ؟ وكيف سيجري التعاطي مع هؤلاء من قبل الدول التي التحق شبابها بنِسَب مرتفعة في تلك التنظيمات منها المغرب وتونس والأردن واليمن وغيرها من الجنسيات .

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة رئيسة منتدى "رهان التنمية المستدامة" الشابة مريم حازم من المغرب، رئيسة جمعية "بداية" الشابة إبتسام العدايلي من تونس، والصحافية والمدرِّسة هند العبود من العراق.

وتستضيف الحلقة أيضا الصحافي والناشط في المجتمع المدني أحمد القضاة من الأردن، والمحامي والناشط في المجتمع المدني حيدر عمران من العراق.

يبث البرنامج يوم الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوفيت غرينتش