ما معنى عبارة Dystopian؟
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ما معنى عبارة Dystopian؟

  • 30 يونيو/ حزيران 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن رواية 1984 للكاتب جورج أورويل والتي تحكي عن واقع مرير Dystopian تعيشه شخصيات الرواية