ليست الحياة المترفة ممتعة دائماً حسب الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا والابن الأصغر لولي العهد. فقد صرح بأن انتماءه للعائلة المالكة كان يشعره بخيبة أمل. وعزز في وقت ما رغبته في الابتعاد عن تلك الحياة.

الأمير الذي يقع ترتيبه الخامس لاعتلاء العرش، تراجع عن فكرة التخلي عن لقبه الملكي، وأوضح أن انخراطه في الجيش كان وسيلة الهرب الأفضل لعشر سنوات، على حد قوله.الخروج عن العائلة رحلة يخوضها البعض إما للبحث عن الذات في شئ مختلف أوربما لقيود تضعها مكانة الأسرة على أعضائها.

أسامة محمد يطلع إيمان خطاب عن كيفية خروجه عن ثوب عائلته الطبي، وقراره السفر إلى بريطانيا لدراسة المحاسبة والعمل المصرِفي.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الابتعاد عن مهن الاباء لتحقيق الذات!

كيف يتأثر الأفراد نفسياً بصورة العائلة؟ وهل تحفزهم أم تشكل ضغطاً عليهم للحفاظ على هذا الارث؟ الدكتور أنطوان سعد الطبيب النفسي واختصاصي علم الدماغ السلوكي في لبنان يجيب إيمان خطاب