كيف يتأثر الأفراد نفسياً بصورة العائلة؟ وهل تحفزهم أم تشكل ضغطاً عليهم للحفاظ على هذا الارث؟ الدكتور أنطوان سعد الطبيب النفسي واختصاصي علم الدماغ السلوكي في لبنان يجيب إيمان خطاب
الابتعاد عن مهن الاباء لتحقيق الذات!
- 30 يونيو/ حزيران 2017
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