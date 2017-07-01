ضيف بي بي سي إكسترا في أسبوع هو الكاتب الروائي أحمد مراد صاحب "الفيل الأزرق" و"تراب الماس"، نتحدث مع ضيفنا عن اللغة الأدبية وهل يجب أن تصور الواقع بكل فجاجته أم تترك مجالاً للخيال؟ ونعرج معه على الأدب العالمي ونسأله عن رأيه في الترجمة. كما نتطرق معه إلى موضوع الأدب العالمي ونحاول أن نكتشف علاقته بالتكنولوجيا بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى .
إكسترا في أسبوع مع أحمد مراد
- 1 يوليو/ تموز 2017
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