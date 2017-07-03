في إكسترا إنجليش نسأل: هل تطغى اللهجة الأميركية AMERICAN OVERWHELMS على الإنكليزية البريطانية British English؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما معنى عبارة Americanism؟

  • 3 يوليو/ تموز 2017

في إكسترا إنجليش نسأل: هل ت eطغى اللهجة الأميركية American Overwhelms على الإنكليزية البريطانية British English؟