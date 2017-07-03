ما هي ضوابط معادلة الشهادات العلمية؟

لا يزال المحامون التونسيون المتخرجون من الجزائر ينتظرون حكماً قضائياً قد يمكنهم من الالتحاق بلائحة المحامين التونسيين بعد أن رفضت هيئة المحامين التونسيين ترسيمهم بشكل آلي طبقا للاتفاقيات بين البلدين.

الهيئة التي رفضت معادلة شهادات أكثر من مائة محام أعادت إشكال معادلة الشهادات العلمية إلى الواجهة خاصة وأن الكثيرين يسعون إلى التحصيل العلمي خارج أرض الوطن من دون حساب العواقب.

فما هي الضوابط التي تخضع لها معادلة الشهادات العلمية؟ رجاء يحياوي مراسلة إكسترا في تونس بحثت في الموضوع وأعدت التقرير التالي..