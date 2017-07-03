يصادف هذا الأسبوع ذكرى مرور عشر سنوات على إطلاق شركة أبل هاتفها آيفون الذي أحدث طفرة نوعية في عالم الصناعة التقنية وخاصة الهواتف المتحركة بحيث أصبح الهاتف الذكي أحد أهم محاور حياة الكثيرين منا. أنيس القديحي يرصد في تقريره كيف غيّر الهاتف الذكي مفاهيم المستخدمين اتجاه هواتفهم والدور الذي من الممكن أن يلعبه في حياتهم.
عشر سنوات على إطلاق شركة أبل هاتفها آيفون
- 3 يوليو/ تموز 2017
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