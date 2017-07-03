زارت داليا حيدر مستشفى Forth Valley الملكي في اسكتلندا التي يستخدم روبوتات لمحاكاة المرضى وتدريب الأطباء و الممرضين للخوض في الحياة العملية.داليا حضرت يوما تدريبيا في قسم الإسعاف الخاص بمركز المحاكاة لتطلعنا على كيفية استخدام التقنيات الخاصة بتلك الروبوتات في سيناريوهات إسعافيه مختلفة.