زارت داليا حيدر مستشفى Forth Valley الملكي في اسكتلندا التي يستخدم روبوتات لمحاكاة المرضى وتدريب الأطباء و الممرضين للخوض في الحياة العملية.داليا حضرت يوما تدريبيا في قسم الإسعاف الخاص بمركز المحاكاة لتطلعنا على كيفية استخدام التقنيات الخاصة بتلك الروبوتات في سيناريوهات إسعافيه مختلفة.
روبوتات لمحاكاة المرضى وتدريب الأطباء و الممرضين
- 3 يوليو/ تموز 2017
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