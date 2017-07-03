سيارات كهربائية تزود المنزل بالكهرباء
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سيارات كهربائية تزود المنزل بالكهرباء

  • 3 يوليو/ تموز 2017

محطة نسيم رمضان هي اليابان حيث يجول بين تقنيات مختلفة في سيارات شركة نيسان الكهربائية والسريعة وايضا الخاصة بالرحلات. إحدى تلك السيارات الكهربائية تقوم بتزويد المنزل بالكهرباء بدلا من اعتمادها عليه لتشحن بطاريتها فقط. .