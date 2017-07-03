سيارات كهربائية تزود المنزل بالكهرباء

محطة نسيم رمضان هي اليابان حيث يجول بين تقنيات مختلفة في سيارات شركة نيسان الكهربائية والسريعة وايضا الخاصة بالرحلات. إحدى تلك السيارات الكهربائية تقوم بتزويد المنزل بالكهرباء بدلا من اعتمادها عليه لتشحن بطاريتها فقط. .