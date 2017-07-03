سجنت جوسلين صعب في مطار مصر بسبب فيلمها "دنيا"

صوّرت بعدساتها شخصيات صنعت محطات تاريخية في المنطقة كأم كلثوم، معمر القذافي، هواري بومدين، ياسر عرفات وغيرهم. تعرّضت في مسيرتها الصحافية والسينمائية، للمنع و الإعتداء والسجن. هذه المشاهد وغيرها تستعيدها جوسلين صعب.

مخرجة وكاتبة سينمائية لبنانية، من روّاد سينما الحرب التسجيلية في لبنان، بدأت من عالم الصحافة عام 1968 كما كتبت وعملت في الإذاعة والتلفزيون. عرضت تحقيقاتها المصوّرة في قنوات أوروبية وأميركية. تعد جوسلين من الجيل النسائي الأول الذي وقف خلف الكاميرا وأخرج أعمالاً بالإضافة الى الجيل السينمائي الأول الذي صوّر الحرب الأهلية في لبنان.

المشهد مع جيزال خوري الاثنين بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.