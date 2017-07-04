في إكسترا انجليش اليوم نسأل ما الذي يجعل إنساناً Humanيؤذي إنساناً أخر g hurt another human bein؟
ما الذي يجعل إنساناً HUMAN يؤذي إنساناً أخرhurt another human being؟
- 4 يوليو/ تموز 2017
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