ما معنى عبارة hurting another human being؟
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ما الذي يجعل إنساناً HUMAN يؤذي إنساناً أخرhurt another human being؟

  • 4 يوليو/ تموز 2017

في إكسترا انجليش اليوم نسأل ما الذي يجعل إنساناً Humanيؤذي إنساناً أخر g hurt another human bein؟