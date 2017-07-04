دوافع الكذب تتغير باختلاف ثقافة المجتمع

كشفت دراسة حديثة نشرت في "الجمعية الملكية المفتوحة للعلوم" ببريطانيا أن ما يدفع الإنسان إلى الكذب على الآخرين يختلف من ثقافة إلى أخرى.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة لانكستر وأوضحوا أن هناك اختلافات كبيرة بين ثقافة الكذب في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

فبينما ينطلق الأوروبيون من دوافع فردية أثناء الكذب، يفعل الأفارقة والآسيويون ذلك باعتبارهم أعضاء في المجموعات التي ينتمون إليها، رغبة منهم في حماية تلك المجموعات. ولكن علاقتنا بالكذب قديمة جداً، منال جوهر تحاول أن تستكشف هذه العلاقة في هذا التقرير:

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما هي علاقتنا مع الكذب؟

ولمعرفة إلى أي مدى تختلف دوافع الكذب من مجتمع الى آخر تحدثت منال جوهر مع اختصاصية العلاج النفسي مروة مصطفى :