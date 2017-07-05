أعلن مسؤول حكومي في تونس أن الحكومة لجأت إلى استعمال مخزون البلد الإستراتيجي من المياه بعد موجة الجفاف التي اجتاحته.

أعلن مسؤول حكومي في تونس أن الحكومة لجأت إلى استعمال مخزون البلد الاستراتيجي من المياه بعد موجة الجفاف التي اجتاحته.

وقال مصباح الهلالي المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إنه تم تحويل مائة وسبعين مليون متر مكعب من سدود الشمال.

وتوفر تونس نحو أربع مئة وخمسين ميليمترا مكعبا من المياه لكل فرد وهو أقل من المعدل العالمي المقدر بألف ميليمتر لكل فرد ما يجعلها ضمن الدول التي تقع تحت ما يعرف بخط الفقر المائي.

فما هي موارد تونس المائية والأسباب وراء استعمال المخزون الاستراتيجي؟ أسئلة طرحتها هالة صالح على كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد عبد الله الرابحي...