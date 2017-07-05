ما معنى كلمة Groundbreaking؟
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ما معنى عبارة Groundbreaking؟

  • 5 يوليو/ تموز 2017

في إكسترا إنجليش نتحدث عن ألبوم أحدث ثورة Groundbreaking لفرقة البوب الانجليزية the Beatles