يعمل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون مع الكاتب الشهير جيمس باترسون على تأليف رواية عنوانها THE PRESIDENT IS MISSING "الرئيس مفقود". وستنشر هذه الرواية في يونيو/ حزيران 2018.

وقالت دور النشر التي ستتولى نشر وتوزيع الكتاب في بيان إن الرواية ستكون "توليفة فريدة من المؤامرات والتشويق والدراما العالمية التي تدار خلف الستار على أعلى مستويات السلطة".

فيما أكد كلينتون أنه من قراء James Patterson منذ سنوات وأنه يستمتع بالعمل معه، أما باترسون الذي يشتهر برواياته التشويقية فاعتبر أن العمل مع كلينتون هو الشيء الأبرز في حياته العملية. مضيفا «أروي قَصصاً، ورؤية الرئيس كلينتون العميقة سمحت لي بأن أسرد قصة مشوقة حقاً».

سوسن صبوح تحدثت إلى أنطوان سعد، صاحب دار "سائر المشرق" للنشر في بيروت، وسألته: هل تلاقي كتب الرؤساء والزعماء السياسيين رواجاً لدى جمهور القراء؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو عندما يتحول السياسيون إلى أدباء

لكن لماذا يرغب الرؤساء والزعماء السياسيون في دخول عالم التأليف؟ سوسن صبوح سألت الكاتب الصحفي عبد الله السناوي وهو مؤلف كتاب "يوميات جمال عبد الناصر في حرب فلسطين"