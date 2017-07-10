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ما معنى عبارة to eat more vegetables؟

  • 10 يوليو/ تموز 2017

في Xtra English اليوم نتساءل : كيف يمكن إقناع الناس بتناول المزيد من الخضروات to eat more vegetables؟