شاهد عيان وصف ما حصل بالتحديد خلال حملة الاعتقالات ل هالة صالح.
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شاهد عيان وصف ل هالة صالح ما حصل بالتحديد خلال حملة الاعتقالات.

  • 10 يوليو/ تموز 2017

شاهد عيان وصف ل هالة صالح ما حصل بالتحديد خلال حملة الاعتقالات.