يزور نسيم رمضان دبي ويكتشف جوانب جديدة للتطور التقني فيها. تشهد تلك المدينة طفرة هائلة في مجال المواصلات البرية والمائية ومنها العبرات التي أيضا كان لها نصيب من تأثير التكنولوجيا. جولة مائية ياخذنا فيها نسيم في إحدى تلك العبرات تشرح لنا كيف باتت تتحول من عبرات تقليدية الى عبرات تعمل بالخلايا الشمسية.
عبّارة مائية تعمل بالطاقة الشمسية في دبي
- 10 يوليو/ تموز 2017
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