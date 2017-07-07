روبوتات بشرية لتدريب الأطباء والممرضين

محطتنا في هذا التقرير من بريطانيا تكون أيضا حول طريقة استخدام الروبوتات البشرية لتدريب الأطباء و الممرضين المتمرنين في مستشفى "فور فالي" الملكي في اسكتلندا. نستكمل هذا الاسبوع سيناريوهات التدريب المختلفة ولكن في قسم العناية المركزة التي زارتها داليا حيدر واطلعت على كيفية التفاعل مع تلك الروبوتات في ظروف صحية حرجة.