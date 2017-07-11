مصعد لإرسال الأقمار الإصطناعية الى الفضاء

يسعى طلاب في جامعة TUM في ميونخ الى بناء حبل يمتد لمسافة 80 الف كيلو متر ومصعد لإرسال الأقمار الإصطناعية بسرعة وتكلفة متدنية. مشروع طموح لفت انتباه أنيس القديحي ما دفعه لزيارة الفريق القائم على هذه الدراسة لمعرفة إمكانية بناء حبل بمواصفات خارقة تجمع بين الصلابة والخفة.