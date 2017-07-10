كيف ساهم مسلمو الإيغور في الحضارة الإسلامية؟

نفى الأزهر القبض على أي من طلاب تركستان كما وصفهم من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، أو من داخل معاهده أو مدينة البعوث الإسلامية، أو أية جهة تابعة للأزهر حسب بيان صادر عنه. وقال مستشار شيخ الأزهر الدكتور محمد مهنى، إنه قبض على 43 شخصًا، من بينهم 3 يدرسون بالأزهر.

من جانبها طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بعدم ترحيل عشرات الصينيين من أقلية الإيغور المسلمة إلى الصين خوفاً من خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

هالة صالح تمكنت من الاتصال بأحد الطلبة الذي لم يفصح عن اسمه و كان شاهد عيان لحملة الاعتقالات.. وسألته أولاً ما الذي حدث تحديداً؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو شاهد عيان وصف ما حصل بالتحديد خلال حملة الاعتقالات ل هالة صالح.

وجود هؤلاء الطلبة المسلمون غير العرب في مصر يعكس رغبتهم في تعلم اللغة العربية والتعمق في الديانة الإسلامية، فما طبيعة التواصل بين المسلمين العرب مع غير العرب منهم؟

هالة صالح تحدثت مع الشاعر الإيغوري أحمد جان عثمان الذي درس الأدب العربي في سوريا ويصف نفسه برئيس حكومة تركستان في المنفى المطالبة بدولة مستقلة عن الصين وسألته أولاً عن تجربته كطالب في سوريا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أحمد جان عثمان متحدثاً ل هالة صالح عن تجربته كطالب في سوريا

ولكن من هم الإيغور وما هي مساهماتهم وغيرهم من غير العرب في الحضارة الإسلامية؟ بسمة كراشة سألت الدكتور محمد الشنقيطي أستاذ الأديان في جامعة حمد بن خليفة في الدوحة