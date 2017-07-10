أحمد جان عثمان متحدثاً عن تجربته كطالب في سوريا ل هالة صالح
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أحمد جان عثمان متحدثاً ل هالة صالح عن تجربته كطالب في سوريا

  • 10 يوليو/ تموز 2017

أحمد جان عثمان متحدثاً ل هالة صالح عن تجربته كطالب في سوريا