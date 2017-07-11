"فن التحطيب": رياضة حديثة تعبق بشذا التراث

في مصر محاولات حثيثة للحفاظ على "فن التحطيب" أو الرقص بالعصا وحمايته من الإندثار. وقد أقيمت مؤخراً أول بطولة لهذا الفن بنسخته الحديثة التي شاركت فيها النساء إلى جانب الرجال وتبارى الجميع في رياضة كانت تعد سابقاً حكراً على الرجال فقط.

أقيمت في مصر أول بطولة لفن التحطيب بنسخة حديثة شاركت فيها النساء إلى جانب الرجال. ويعدّ «فن التحطيب» أو الرقص بالعصا من الفنون التراثية التي كانت حكراً على الرجال وذلك منذ نشأته في مصر القديمة منذ آلاف السنين.

وهو أيضا من الفنون اللامادية التي كانت معرضة لخطر الإندثار وقد قامت اليونسكو بتسجيله على قائمتها للتراث العالمي.

بسنت أكرم من مصر حضرت بطولة التحطيب وأعدت لنا هذا التقرير.