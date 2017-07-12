ما معنى عبارةما معنى عبارة The way media covers terrorist attacks؟
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ما معنى عبارة The way the media covers terrorist attacks؟

  • 12 يوليو/ تموز 2017

في اكسترا انجليش اليوم نسأل كيف يجب تغطية الهجمات الإرهابية cover terrorist attacks في الإعلام media؟