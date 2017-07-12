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البعيد عن العين بعيد عن القلب هكذا يقول المثل

  • 12 يوليو/ تموز 2017

هبة يوسف سودانية تعيش في بريطانيا واحدة من كثيرات مكنتها الصفحة من الالتقاء بصديقة الطفولة بعد سبعة عشر عاما من الفراق في أقل من ساعتين من نشر بياناتها على الصفحة. إيمان خطاب التقت بهبة في وجود صديقتها معزة محمد عبر سكايب حيث أنها تقيم في بلد أخر، وسألتهما عن تجربتهما في البحث عن بعضهما البعض.