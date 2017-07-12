هبة يوسف سودانية تعيش في بريطانيا واحدة من كثيرات مكنتها الصفحة من الالتقاء بصديقة الطفولة بعد سبعة عشر عاما من الفراق في أقل من ساعتين من نشر بياناتها على الصفحة. إيمان خطاب التقت بهبة في وجود صديقتها معزة محمد عبر سكايب حيث أنها تقيم في بلد أخر، وسألتهما عن تجربتهما في البحث عن بعضهما البعض.
البعيد عن العين بعيد عن القلب هكذا يقول المثل
- 12 يوليو/ تموز 2017
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