فيسبوك يعيد الحياة لصداقات الطفولة

البعيد عن العين بعيد عن القلب هكذا يقول المثل، وصفحة "بسأل من زول" السودانية على موقع فيس بوك، حاولت أن تقرب البعيد. الصفحة نجحت فعلا في لم شمل الكثيرين ممن افترقوا وانقطعت أخبارهم لسنوات وصل عددهم إلى أكثر من أربعين حالة يوميا من داخل وخارج السودان.

مهمة الصفحة تتلخص في وضع تفاصيل ومعلومات تساعد كل طرف في الوصول للاخر كاسم مدرسة، جامعة أو حي سكني.

وعن أسباب إنشاء هذه الصفحة إيمان خطاب سألت المهندس محمد أحمد أحد مؤسسيها؟

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هبة يوسف سودانية تعيش في بريطانيا واحدة من كثيرات مكنتها الصفحة من الالتقاء بصديقة الطفولة بعد سبعة عشر عاما من الفراق في أقل من ساعتين من نشر بياناتها على الصفحة. إيمان خطاب التقت بهبة في وجود صديقتها معزة محمد عبر سكايب حيث أنها تقيم في بلد أخر، وسألتهما عن تجربتهما في البحث عن بعضهما البعض