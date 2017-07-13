أنا الشاهد: تراث عراقي وموسيقى كردية

في هذه الحلقة من أنا الشاهد: توافد الأوروبيين إلى الجنوب الجزائري لتعلم اللغة العربية والعادات والتقاليد الصحراوية.

ومن العراق، معرض بغداد الدولي للسجاد اليدوي واللوحات الزجاجية يعكس التراث والحضارة العراقية.

ونتعرف على آلة البزق وآلة الطنبور في حفل لإحياء يوم الصحافة الكردية في لبنان.

ونتحدث مع خديجة فرحات أمينة سر جمعية "نداء الأرض" التي شاركت في حل أزمة النفايات في بلدتها قبل عشرين عاماً في لبنان.

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