السلوكيات المهنية بين الزملاء.

انتقدت بعض وسائل الاعلام تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون خلال زيارته القصيرة إلى باريس. وهناك من وصفها بغير اللائقة و غير المريحة. فماذا قال لها ؟ قال لها "أنت في حالة جيدة للغاية

"in such good shape". ومضى ثم التفت ليضيف كلمة "جميلة " Beautiful. صحيفة ndia todayI مثلا قالت ان النكت التي تتضمن تمييزا ضد النساء في مكان العمل و التعليق على الزميلة في العمل هي من أسوأ الأشياء

لذلك قدمت الصحيفة بعض النصائح للزملاء حول ما يجب فعله وما يجب تجبنه في مكان العمل. وتجنب الاحتكاك الشخصي الذي يؤدي إلى مشاكل معقدة مثل التحرش. على أوجانة سأل الدكتور محمد ابراهيم مدير التطوير المؤسسي بشركة نوفا للأدوية عن الأسباب الأخرى للتحرش في مكان العمل.