السلوكيات المهنية بين الزملاء.

هذه عينة من آراء بعض الموظفين العرب في كل من الجزائر وفلسطين جمعها لنا مراسلا اكسترا من الجزائر عبد المومن لعرابي ومن فلسطين منار مدني .وكان السؤال الرئيسي : هل يجب تحديد خطوط حمراء واضحة في العلاقة بين الموظفين ؟ ام يجب ترك الأمر للمعايير السائدة في المجتمع وللموظفين أنفسهم؟