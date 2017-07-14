4تك: كراسي متحركة يتم التحكم بها عبر حركة الرأس

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات يقدمها لكم فريق من برنامج 4تك من بريطاينا، ألمانيا ودولة الامارات العربية المتحدة.

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع مع نسيم رمضان من دبي وتحديدا من مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف الذي يقدم أحدث تقنيات التجهيز الطباعي والتصوير ومراجعة وتدقيق صفحات المصحف. كما يعتمد المركز معايير صارمة بدءا من التخطيط ومراقبة النص إلى التصوير والتدقيق وخطوط الطباعة والتجميع انتهاء بمراقبة الجودة.

أما أنيس القديحي يزور جامعة TUM في ميونيخ ويكتشف تقنيات كراسي متحركة يتم التحكم به عبر حركة الرأس. تستخدم هذه التقنية النظارات الذكية التي تتصل عبر جهاز لاسلكي مع الكرسي المتحرك لترجمة حركة الرأس الى أوامر يمتثل لها الكرسي بشكل تلقائي.

الجزء الثالث من حلقة 4تك نقدمه من مدينة لندن حيث يطلعنا محمد طه على تقنيات مستخدمة في عمليات التنظير الباطني التي تجرى على الأجنة داخل الأرحام والتي تساهم في نجاح هذه العمليات بشكل كبير. من هذه التقنيات الاندوسكوب وهو المنظار الذي يستخدم عادة في إجراء هذه العمليات. محمد يأخذنا في رحلة للتعرف على الجهود المبذولة في سبيل تطوير كل جزء تقني من ذلك المنظار.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

لمشاهدة التقارير الكاملة لأبرز التقنيات التي عرضت في الحلقات السابقة من برنامج 4تك يرجى الضغط على :

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عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech