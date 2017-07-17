أحدث تقنيات ومراحل طباعة القرآن
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أحدث تقنيات ومراحل طباعة القرآن

  • 17 يوليو/ تموز 2017

نسيم رمضان يزور دبي وتحديدا مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف الذي يقدم أحدث تقنيات التجهيز الطباعي والتصوير ومراجعة وتدقيق صفحات المصحف. كما يعتمد المركز معايير صارمة بدءا من التخطيط ومراقبة النص إلى التصوير والتدقيق وخطوط الطباعة والتجميع انتهاء بمراقبة الجودة.